44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！
蔡依林正在為新專輯《Pleasure》造勢，首度主持 Podcast 節目《Pleasure Talks》，頭炮找來好友蔡健雅及吳青峰擔任嘉賓，「金曲獎」級陣容十分強勁！Podcast 主要探討如何獲得人生中的 Pleasure ，內容涵蓋情緒處理、自我擁抱、創作旅程與內在轉變等自愛及成長題材，訪談期間竟爆出 Jolin 是個瘋狂的「養生主」！
「早睡就是最佳的保養方法。」 －蔡依林
青峰驚嘆於蔡依林閃閃發光的好狀態，而 Jolin 分享她順著美國回台灣後的時差，每晚 9:00 已入睡，連續兩三天後發現自己的狀態超漂亮，因而養出了 9:30 準時入睡的好習慣！
蔡健雅亦分享小趣事，大家一起開派對聚會時， Jolin 會突然 call 車回家，而且不解釋也不說再見，就是為了要早點睡覺。如此自律的習慣實在太讓人佩服。每晚也開眼至凌晨才睡得了嗎？養成這三個小習慣，你也能養成 Jolin 的逆齡好狀態！
減少咖啡因攝取：避免進食刺激性食物，有助令情緒穩定，晚間更容易入睡。
有空多曬點太陽：白天照射陽光，可抑制褪黑激素分泌，從而調整生理時鐘減低失眠。
睡前不要滑手機：電子產品的藍光會干擾睡眠，因此睡前看點書、聽音樂才能加快入睡。
