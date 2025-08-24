44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？

台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

蔡依林正在為新專輯《Pleasure》造勢，首度主持 Podcast 節目《Pleasure Talks》，頭炮找來好友蔡健雅及吳青峰擔任嘉賓，「金曲獎」級陣容十分強勁！Podcast 主要探討如何獲得人生中的 Pleasure ，內容涵蓋情緒處理、自我擁抱、創作旅程與內在轉變等自愛及成長題材，訪談期間竟爆出 Jolin 是個瘋狂的「養生主」！

「早睡就是最佳的保養方法。」 －蔡依林

現年44歲的蔡依林肌膚滑嫩像少女，網友高呼：為什麼淡妝還是美得像剛出道？(IG: @jolin_cai)

青峰驚嘆於蔡依林閃閃發光的好狀態，而 Jolin 分享她順著美國回台灣後的時差，每晚 9:00 已入睡，連續兩三天後發現自己的狀態超漂亮，因而養出了 9:30 準時入睡的好習慣！

蔡健雅亦分享小趣事，大家一起開派對聚會時， Jolin 會突然 call 車回家，而且不解釋也不說再見，就是為了要早點睡覺。如此自律的習慣實在太讓人佩服。每晚也開眼至凌晨才睡得了嗎？養成這三個小習慣，你也能養成 Jolin 的逆齡好狀態！

減少咖啡因攝取：避免進食刺激性食物，有助令情緒穩定，晚間更容易入睡。 有空多曬點太陽：白天照射陽光，可抑制褪黑激素分泌，從而調整生理時鐘減低失眠。 睡前不要滑手機：電子產品的藍光會干擾睡眠，因此睡前看點書、聽音樂才能加快入睡。

新世代審美觀追求「月經正常美」！告別自虐「病態美」，氣色紅潤、體態健康更美得真實自在

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

26歲趙露思「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現！

《玻璃之心》35歲町田啓太引爆「長髮男」熱潮！不經意咬結他撥片帥翻天，網民：又淪陷在長髮男裡了

鄭秀文53歲生日｜為林家謙演唱會頭場擔任嘉賓，成就天后的專業又謙卑的態度：假如有一天我不再進步，我不會拖著