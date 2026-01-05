宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
蔡依林把大巨蛋變成伸展台，Valentino戰袍超犯規！後台花絮照被瘋傳、這細節藏不住
台北大巨蛋近日話題熱度最高的名字，毫無懸念還是女神蔡依林。在第三場演唱會中她身穿 Valentino 專屬訂製舞台戰袍，瞬間點燃全場氣場，實在太犯規。
高領透膚雪紡襯衫作為基底，若隱若現的肌膚線條帶著性感卻毫不張揚，外層疊加的黑色馬甲式束身，俐落剪裁精準收腰，讓整體比例直接升級成「舞台女王規格」。柔與剛、性感與力量，在她身上同時成立。
出場瞬間披上的黑色披風，隨著舞步翻飛，宛如暗黑女神降臨，視覺張力直接拉到最滿，連燈光都像自動為她讓位。這不是單純的舞台服，而是一套為「蔡依林狀態」量身打造的戰袍，宣告她依然站在流行與舞台的最前線。
而真正讓粉絲尖叫的，還不只舞台上那幾分鐘。演唱會期間，蔡依林在社群釋出的後台花絮照，根本是另一場低調卻奢華的時尚彩蛋。
身為 寶格麗品牌代言人，她配戴 B.zero1 與 Serpenti 系列珠寶現身，讓後台瞬間變成時尚大片拍攝現場。
B.zero1 大膽又前衛的線條，呼應她一路以來不斷突破框架的音樂態度；而 Serpenti 靈蛇系列則以蜿蜒曲線象徵蛻變與力量，在她舉手投足之間閃耀流動，完美映襯那份從容自信的女王氣場。沒有過多張揚，卻讓人一眼記住——這就是蔡依林式的珠寶美學。
從Valentino的舞台霸氣，到寶格麗後台的低調閃耀，蔡依林再次證明：真正的女神，不只站在鎂光燈下發光，連轉身離開舞台的那一刻，依然是全場焦點。
看更多 CTWANT 文章
楊小黎、張允曦、莫莉最愛珠寶清單！10+款女星同款飾品推薦，千元～萬元初入手
其他人也在看
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 精彩時刻丨林盛斌整爛獎 佘詩曼四度封視后 曾志偉卸任總經理轉為諮詢委員會召集人
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於昨日（4日）晚上8時舉行，會上除了頒發各大獎項，亦有不少難忘時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
歌手羅啟聰涉製毒被捕 參加《全民造星》被指態度差 為做音樂負債6位數 曾與許靖韻拍拖3年
ViuTV《全民造星6》尋日舉行決賽之際，多間傳媒報導指，警方於上周六（3日）喺元朗一間村屋單位搗破懷疑製毒工場，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
古巨基元旦宣布再做老竇 57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？
歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
叱咤2025歌手造型鑑賞大會，如果有「最佳衣著大獎」，誰是你的心水？
每年的1月1日都是叱咤跟樂迷們的約定，叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，恭喜一眾得獎單位之外，歌手們的衣著也是焦點！今年大家的戰衣又是如何呢？假如有「最佳衣著大獎」，誰會是你的心水？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》
看罷《去死吧，我的愛》，教人想像 Jennifer Lawrence 收到劇本後，接拍不接拍？This is […] 這篇文章 珍妮花 豁出去《去死吧，我的愛》 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 20 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 2 小時前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 2 小時前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
萬千星輝｜羅子溢大熱倒灶失落視帝 太太楊茜堯贈花安慰：我心中的No.1
《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首度登上視帝寶座。另一位賽前視帝大熱羅子溢憑《金式森林》備受讚賞，早前更於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男主角」，不過於《萬千星輝頒獎典禮2025》卻大熱倒灶，失落視帝。羅子溢太太楊茜堯（前名：楊怡）昨晚雖然未有現身，不過在頒獎典禮後發文為羅子溢送花兼高呼：「你已經是我們心中的No.1 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前