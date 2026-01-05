蔡依林把大巨蛋變成伸展台，Valentino戰袍超犯規！後台花絮照被瘋傳、這細節藏不住

（圖／品牌提供、蔡依林IG）

台北大巨蛋近日話題熱度最高的名字，毫無懸念還是女神蔡依林。在第三場演唱會中她身穿 Valentino 專屬訂製舞台戰袍，瞬間點燃全場氣場，實在太犯規。

（圖／品牌提供）

高領透膚雪紡襯衫作為基底，若隱若現的肌膚線條帶著性感卻毫不張揚，外層疊加的黑色馬甲式束身，俐落剪裁精準收腰，讓整體比例直接升級成「舞台女王規格」。柔與剛、性感與力量，在她身上同時成立。

（圖／品牌提供）

出場瞬間披上的黑色披風，隨著舞步翻飛，宛如暗黑女神降臨，視覺張力直接拉到最滿，連燈光都像自動為她讓位。這不是單純的舞台服，而是一套為「蔡依林狀態」量身打造的戰袍，宣告她依然站在流行與舞台的最前線。

（圖／品牌提供）

而真正讓粉絲尖叫的，還不只舞台上那幾分鐘。演唱會期間，蔡依林在社群釋出的後台花絮照，根本是另一場低調卻奢華的時尚彩蛋。

（圖／蔡依林IG）

身為 寶格麗品牌代言人，她配戴 B.zero1 與 Serpenti 系列珠寶現身，讓後台瞬間變成時尚大片拍攝現場。

（圖／蔡依林IG）

BVLGARI B.ZERO1白K金鑽石頸鍊、SERPENTI玫瑰金雙蛇頭紅碧璽與鑽石戒指、SERPENTI玫瑰金雙圈鑽石戒指（圖／品牌提供）

B.zero1 大膽又前衛的線條，呼應她一路以來不斷突破框架的音樂態度；而 Serpenti 靈蛇系列則以蜿蜒曲線象徵蛻變與力量，在她舉手投足之間閃耀流動，完美映襯那份從容自信的女王氣場。沒有過多張揚，卻讓人一眼記住——這就是蔡依林式的珠寶美學。

（圖／蔡依林IG）

BVLGARI B.ZERO1白K金鑽石頸鍊、B.ZERO1白K金三環戒指、B.ZERO1設計傳奇系列三環戒指（圖／品牌提供）

從Valentino的舞台霸氣，到寶格麗後台的低調閃耀，蔡依林再次證明：真正的女神，不只站在鎂光燈下發光，連轉身離開舞台的那一刻，依然是全場焦點。

