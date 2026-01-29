獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
高訂秀前的「少女蔡」！蔡依林巴黎私服照連發，毛茸茸耳罩＋牛仔褲，狀態好到不科學
正值巴黎高級訂製服時裝週，全球時尚焦點齊聚花都，在眾人期待蔡依林高訂秀造型之前，她先透過IG分享一系列「Casual day in Paris」私服照，為粉絲送上看秀前的驚喜日常。此次受VALENTINO邀請前往巴黎，Jolin選擇以最貼近生活的方式記錄旅程，沒有紅毯與秀場的華麗氣場，反而展現出私下輕鬆、自在又帶點少女感的一面。
高訂秀前的法式日常，私服狀態成焦點
從白天街頭漫步、夜晚街拍到精品店內巡禮，蔡依林多套私服造型圍繞在簡單卻不隨便的穿搭邏輯。條紋長袖上衣搭配牛仔褲的經典組合，在不同場景中反覆出現，卻絲毫不顯單調，反而展現出高度實穿又耐看的日常時尚感，也讓不少網友直呼「每一套都想照著穿」。
毛茸茸耳罩成為私服靈魂單品
在這組巴黎私服照中，最具記憶點的配件，莫過於蔡依林多次佩戴的毛茸茸耳罩。不論是在夜晚街頭的黑白影像，或是白天室內空間的自拍畫面，耳罩都為整體造型增添可愛層次，也成為私服中的視覺焦點。搭配簡約條紋上衣與丹寧褲，呈現出甜中帶帥、隨興卻不失精緻的法式氛圍。
條紋上衣＋牛仔褲，經典單品的高完成度示範
蔡依林此次巴黎私服，展現出極高的穿搭參考價值。條紋長袖上衣搭配寬鬆牛仔褲，透過外套、鞋款與配件變化，成功打造出多套不同氛圍的造型。無論是在彩色玻璃背景前自拍，或在精品店內試戴帽款，整體造型比例俐落，展現出不費力卻高度完成的時尚態度。
VALENTINO包款低調點綴，私服依舊精緻
即使是看秀前的私下行程，蔡依林在包款搭配上依然維持高水準。多款VALENTINO包款隨著不同造型輪流登場，從肩背包到設計感款式，自然融入私服穿搭之中，既不刻意搶鏡，卻成功為整體造型增添質感層次，也讓她在正式高訂秀開始前，便已成為巴黎街頭的焦點之一。
