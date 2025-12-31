蔡依林演唱會化身「慾望巨蟒女神」，超火辣氣場與身材不只9:30睡覺，還有超自律「荷爾蒙飲食法」

蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會，日前在大巨蛋正式開場。這場斥資 9 億台幣的「愉悅宇宙」，Jolin 站在 30 公尺的巨蟒上繞場，影片在網上瘋傳。

大家都在討論舞台設計上的安排，Threads上也有脆友大讚這場是「演唱會天花板」，同時，Jolin 化身「慾望蛇妖美杜莎」的狀態超好超火辣，絕美身材美到窒息，也許這不只是 9:30pm 睡覺的功勞，也要靠超自律的作息來保持好身材，Jolin 也有分享過她的養生法，一起來看看吧！

蔡依林推崇「荷爾蒙飲食法」是甚麼？

蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，她說自己曾找不同營養師，由認識身體開始慢慢轉向荷爾蒙飲食法，亦即美國近年提倡的「聽身體說話」飲食方法。

「荷爾蒙飲食法」有許多門派，最受歡迎的就是由畢業自哈佛醫學院的加州醫生 Sara Gottfried 提出的飲食法。不追求極端斷食、熱量計算，而是要觀察自己的體質，再去補充、減少相對的營養飲食，從來改善新陳代謝。

人體內有七種重要荷爾蒙，包括雌激素、胰島素、瘦體素、皮質醇、甲狀腺素、睪固酮與生長激素，透過荷爾蒙的平衡自能吸收適當的營養素，同時身體亦會釋放瘦體，減低「愈吃愈餓」的情況出現。

這種飲食法建議用「三天為一期」的方式，調整 7 種影響代謝的荷爾蒙，21 天重啟身體機能，達至身心健康及減重效果。

第一期：降低雌激素－－戒紅肉、酒精及加工食品

第二期：降低胰島素－－戒醣類食品

第三期：降低瘦體素－－戒水果及加工食品果糖

第四期：降低皮質酴－－戒咖啡因

第五期：降低生長荷爾蒙－－戒穀物及乳製品

飲食法需配合三大生活習慣：

1）提升睡眠品質

2）養成運動習慣

3）攝取足夠蛋白質

蔡依林不再極端節食：享受食物的愉悅

不少網友亦笑言蔡依林的Podcast頻道，現已成為了保養養生頻道。（IG: @jolin_cai）

蔡依林推崇的「荷爾蒙飲食法」，不主張極端的節食，而是按照身體的需要，吸取適當的營養素。蔡依林指「明白蛋白質不會令血糖上下」，但她本愛吃白飯，除了減肥以外，「感受吃東西的快樂」亦很重要，與身體對話就是透過食物來跟身體相處，身心愉悅方能有凍齡的效果！

蔡依林超自律宣言：早點睡才可更自由！

蔡依林認為「自律是為了要自由」，早點睡方可有「更多的自由去表演」！(IG @jolin_cai)

不少人想把握分秒，而將睡眠時間推遲，而蔡依林則認為「自律是為了要自由」，早點睡方可有「更多的自由去表演」，而且是一件很輕易做到的事情，大家也有跟隨 Jolin 老師的腳步，成為了 9:30 睡覺的乖寶寶嗎？

54歲江美儀「江美人」變「金髮美人」氣色狀態超好！養生保養方法推薦「蘋果黃芪水」，益氣生津保持紅潤血氣

