蔡依林變美筆記+1！親曝「荷爾蒙飲食法」：比起嚴格算熱量，更重視吃東西的快樂

天后蔡依林（Jolin）不僅在上期《Pleasure Talks》分享自己長年保持早睡習慣，在最新一集節目中更邀請身體管理師，聊到她正在實行的「荷爾蒙飲食」心法。她強調，重點不是嚴格限制飲食，而是學會傾聽身體的情緒與回饋，顛覆外界對「身材管理」的既定想像。
Jolin透露，開始接觸「荷爾蒙飲食」後，她會更專注觀察食物帶來的身體反應。雖然有時仍覺得早餐補充蛋白質能避免血糖起伏，「但我還是很喜歡吃白飯，因為它能帶給我吃東西的快樂與滿足。」她形容，這不再只是計算熱量，而是依照身體需求、荷爾蒙變化去選擇食物。
Jolin分享自己跟身體的「對話」：「比如說我喝了一口牛奶，我就覺得，啊，我好像被什麼東西滋養到了。」接著她會回頭去問ChatGPT牛奶含有哪些營養素，想了解為什麼自己會有這樣的愉悅感。有時她又會突然發現，牛奶喝起來竟然淡得像水，可能代表身體當下並沒有那麼渴望，「就是在透過食物來認識自己的身體，選擇食物、認識食物。」
至於早睡的習慣，Jolin也有一套哲學。她認為「自律是為了要自由」，所以對她來說並不是一件很有壓力的事：「我早點睡，才能有更多的精力去表演、去展現自己。可能一般人覺得自律很嚴苛，要犧牲什麼，但對我來說，它反而是一件很輕鬆的事。」展現她對生活與自我管理的獨特態度。
