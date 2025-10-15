加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
蔡依林推崇「荷爾蒙飲食法」是甚麼？
蔡依林在 Podcast 節目中分享，自己曾找不同營養師，由認識身體開始慢慢轉向荷爾蒙飲食法，亦即美國近年提倡的「聽身體說話」飲食方法。
「荷爾蒙飲食法」有許多門派，最受歡迎的就是由畢業自哈佛醫學院的加州醫生 Sara Gottfried 提出的飲食法。不追求極端斷食、熱量計算，而是要觀察自己的體質，再去補充、減少相對的營養飲食，從來改善新陳代謝。
人體內有七種重要荷爾蒙，包括雌激素、胰島素、瘦體素、皮質醇、甲狀腺素、睪固酮與生長激素，透過荷爾蒙的平衡自能吸收適當的營養素，同時身體亦會釋放瘦體，減低「愈吃愈餓」的情況出現。
這種飲食法建議用「三天為一期」的方式，調整 7 種影響代謝的荷爾蒙，21 天重啟身體機能，達至身心健康及減重效果。
第一期：降低雌激素－－戒紅肉、酒精及加工食品
第二期：降低胰島素－－戒醣類食品
第三期：降低瘦體素－－戒水果及加工食品果糖
第四期：降低皮質酴－－戒咖啡因
第五期：降低生長荷爾蒙－－戒穀物及乳製品
飲食法需配合三大生活習慣：
1）提升睡眠品質
2）養成運動習慣
3）攝取足夠蛋白質
蔡依林不再極端節食：享受食物的愉悅
蔡依林推崇的「荷爾蒙飲食法」，不主張極端的節食，而是按照身體的需要，吸取適當的營養素。蔡依林指「明白蛋白質不會令血糖上下」，但她本愛吃白飯，除了減肥以外，「感受吃東西的快樂」亦很重要，與身體對話就是透過食物來跟身體相處，身心愉悅方能有凍齡的效果！
蔡依林超自律宣言：早點睡才可更自由！
不少人想把握分秒，而將睡眠時間推遲，而蔡依林則認為「自律是為了要自由」，早點睡方可有「更多的自由去表演」，而且是一件很輕易做到的事情，大家也有跟隨 Jolin 老師的腳步，成為了 9:30 睡覺的乖寶寶嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50歲林志穎「不老傳說」5個保養大法：每日做「這件事」排毒抗衰老、樂觀心態驅散壓力
其他人也在看
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 20 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 18 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 2 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 21 小時前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。鉅亨網 ・ 2 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前