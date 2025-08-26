蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限

(圖/取自蔡依林IG)

自從蔡依林在自己的Podcast節目中被爆料每天晚上9:30睡覺後，除了台灣歌迷們效仿學習，這股風潮更延燒到中國！看著蔡依林這樣睡美出新高度，紛紛把這個9:30睡覺變成變美的代名詞！

近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！

看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看不出實際年齡！

制服短裙＋馬汀靴出擊！甜辣風格衝破年齡限制

蔡依林以一身藍色襯衫、灰色百褶短裙，內搭領帶與黑色中筒靴上工，不僅完美展現出韓系女團風的精髓，還意外把「高中生穿搭」詮釋得俏皮又時髦！

她在限動中寫下「Mommy got work work work」，搭配她與愛犬毛小孩對望畫面，簡直是甜炸日常劇照。一舉一動都讓粉絲狂讚：「怎麼會有人44歲還這麼嫩！」

(圖/取自蔡依林IG)

黑色超立體Kitty萌背包超搶戲！童趣與時尚的完美平衡

蔡依林手上的這顆黑色Kitty貓造型後背包，造型立體、皮革光澤搶眼，不只吸睛也極具話題性。圓潤造型結合貓耳與貓掌，還掛上了另一只迷你玩偶，童趣滿滿，卻被她穿出完全不幼稚的個性風格。

事實上，蔡依林向來是Hello Kitty的忠實粉絲，從日常穿搭中的Kitty髮夾、襪子到這類玩偶造型單品，都能不時在她社群中出現。看似「嬰兒級」的可愛配件，到了她手上反而成了時尚語彙的一部分。

除了晚上9:30睡覺外，照片中她夾上最愛的Hello Kitty髮夾和大頭狗、美樂蒂，手上拿著她最愛的資生堂怡麗絲爾膠原彈潤多效美肌乳與膠原新肌光速精華保養，努力維持年輕！ (圖/取自蔡依林IG)

私下Look再進化：黑T＋白裙造型 美回文青少女

除了制服風登場，蔡依林也在另一套私服中換上合身黑T與荷葉層層白裙，同樣背上那只黑Kitty貓包，瞬間化身文青系女孩。她低頭抱著毛孩、嘴角上揚的畫面，溫柔到像日系偶像劇走出來的場景，氣質爆棚。

(圖/取自蔡依林IG)​

這組限動一出，立刻在網路掀起熱議。「蔡依林這腿、這腰、這笑容，真的完全不像44歲」「Kitty包太Q了啦！但重點是她怎麼嫩成這樣」「能駕馭制服短裙的人很多，但44歲駕馭得像高中生的，我只服Jolin」！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

關穎「逆齡長公主」即將邁入50大關！公開「更年期」晨間保養：原來牙刷要軟毛、保養這個步驟疊兩層！

金泰希上《劉Quiz》親曝老公RAIN當年錄MP3歌曲追她！還被劉在錫調侃現在已經沒有「MP3」

舒淇「真實素顏」回魂登場！49歲仙顏根本20歲少女 攜李心潔、賈靜雯飆戲火花四射