蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」

賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。

蔡俊彥同一班港隊代表出席賽馬會喺星期日舉行嘅頒贈獎金儀式（HKJCRacingSports影片截圖）

而喺全運會奪得男子花劍團體金牌嘅劍擊運動員蔡俊彥，受訪時被問到前隊友江旻憓，根據NOW新聞片段，蔡俊彥直言「我不嬲都同佢冇乜嘢講，我哋個隊咁多人，冇可能個個都有嘢講」！而對於江旻憓轉戰政界，蔡俊彥就話「咁我哋都送上最大嘅祝福！各行各路，人各有志。即係好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我就一定唔得啦！」。蔡俊彥呢番話惹來相當迴響，認為佢講嘢夠real！

蔡俊彥（中）（HKJCRacingSports影片截圖）

蔡俊彥（第二排左三）話同身後嘅前隊友江旻憓「不嬲都同佢冇乜嘢講」（HKJCRacingSports影片截圖）

蔡俊彥同Edan呂爵安係大學宿舍室友

除此之外，早幾日蔡俊彥大學室友、MIRROR成員Edan呂爵安舉行生日會，有fan分享咗Edan照片，當時台上大螢幕剛好播緊片燈光轉暗，令Edan身影變成剪影。不過撞正當時Edan揸咪嘅手垂低，仲要放喺大腿旁邊，睇落又真係幾似……呢位爵屎都戴定頭盔向偶像道歉先，寫道「對唔住呂爵安，我是愛你的。」而Edan轉發圖片並留言「WHAT MIC THE DUCK」。向來同呂爵安不時互動嘅蔡俊彥就留言取笑「係好奇怪，邊有咁大？」。Edan當然唔客氣，回覆「似你把劍咁幼咩？」。

有fan分享咗Edan生日會上嘅照片，睇落又真係幾似……

Edan同蔡俊彥留言互寸！

