蔡俊彥談與前隊友江旻憓「人各有志」：真係叻又做議員｜Ray Online

「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運奪得女子重劍個人賽金牌後退役後，一度出任馬會對外事務經理，及後當選旅遊界立法會議員、上任至今半個多月。其劍擊隊前隊友、為香港贏得首面劍擊世錦賽金牌的「世一」蔡俊彥，周日（18日）與江旻憓在一個活動上碰面，他接受傳媒訪問時表示雖與對方「冇乜嘢講」，形容大家「各行各路，人各有志」，但讚賞對方好叻，「又做運動員又做議員」。

港隊在今屆全運會創下歷史佳績，取得9金2銀8銅，刷新金牌及獎牌總數紀錄，馬會周日向全運會得獎的港隊運動員，頒贈超過1100萬元獎金，其中單車代表李思穎奪得三面金牌，獲得最多的225萬元現金獎勵。已轉為馬會受薪顧問的江旻憓也有出席。

女重個人項目銅牌得主佘繕妡及男子花劍團體金牌得主蔡俊彥在活動後會見傳媒，談及江旻憓在台上有恭喜一眾劍擊隊前隊友，又談及與對方的關係。曾與江拍檔出戰團體賽的佘繕妡表示：「她(江旻憓)剛在台上有恭喜我們。」

蔡俊彥則稱：「我不嬲都同佢(江旻憓)冇乜嘢講，我哋個隊咁多人，冇可能個個都有嘢講。」他稱有向對方送上最大的祝福，「各行各路、人各有志。即係好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我就一定唔得啦！」此時蔡俊彥望向佘繕妡，「你(佘繕妡)都未必得，係咪」，佘繕妡隨即擰頭表示同意。

