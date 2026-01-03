蔡傑銘：四分一進駐港深創科園企業來自海外 利用園區優勢進行跨境科研

【Now新聞台】河套港深創新科及科技園上月開園，創新科技及工業局指，逾60間進駐的企業中，四分之一來自海外，認為國際化程度理想，又指大部分海外企業希望利用園區進行跨境科研。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘：「其中接觸的一間公司是用植物蛋白質做藥，以往很多是動物蛋白質，他就說需要知道內地法規，內地的工作去到哪裡，但如直接進駐，其實真的不太能了解。發現來到河套香港園區，不論我們公司的管理層又好，或是入駐的公司，原來有其他方面能提供到這些不論是資訊、交流或是一同的研發，他是看好這個工作做得到。」

#要聞