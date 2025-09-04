蔡卓妍感情生活備受關注 孖「新歡」睇騷傳戀情

習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
【on.cc東網專訊】女神蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰由拍拖到分手再傳復合後，一直鮮有新緋聞，日前她在社交網上載滿面唇印的嘟嘴自拍照，留言「錫之呼吸」，二次創作大熱的日本動漫《鬼滅之刃》中「14個呼吸法」以外的第「15個呼吸法」，相當追上潮流又搞笑。
不少網民揣測她到底是向緋聞男友定粉絲隔空獻吻之際，網上流傳她日前低調捧林家謙紅館演唱會時，身邊多了位健碩男士，但並非石恆聰而是其私人健身教練Elvis，戴住口罩的阿Sa跟Elvis排排坐，不過她相當專心睇show，全程幾乎跟身邊人沒有任何交流及眼神接觸。
其實Elvis和阿Sa稔熟外，亦是關智斌（Kenny）的私人健身教練，在Elvis的社交網中，有他和Kenny在Gym Room齊舉啞鈴及參加室內體力賽的相片外，亦有加埋阿Sa的三人合照，Elvis和Sa影相時，她還擺出萌樣和勝利手勢，表現風騷，當Sa生日及舉行Twins演唱會時，Elvis亦有送上祝福。而網友對於Elvis的出現，大部分指兩人只是朋友關係，並非阿Sa的新歡。
