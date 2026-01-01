蔡卓妍新年願望曝光 希望踢走大懶蟲

【on.cc東網專訊】藝人蔡卓妍（阿Sa）除夕夜於社交平台甫出幾張坐在梳化上，面帶無奈表情的照片，自爆遇到大難題：「有冇人同我一樣，好想整一個2025 recap，打開個相簿，見到有好多相同片就好頭痛，但係都堅持揀咗一粒鐘......最後實在覺得太攰同埋好眼瞓（最主要係懶）之後就決定，影低自己個廢樣，就咁出個post，叫做為呢一年做一個總結......」阿Sa所說的總結，原來是想講出新年願望：「我希望新嘅一年，我可以踢走呢條大懶蟲，懶瞓豬同埋為食鬼，都唔好出現咁多，新一年唔好再咁垃圾共勉之~#親愛嘅網友下年見。」估不到結尾一句「親愛嘅網友下年見」卻成了阿Sa另一個難題，年尾都要畀粉絲「詐下嬌」，其粉絲團隊留言：「親愛的fans已經淪落成為網友了」還配以哭泣的Emoji，好明顯都是同偶像開下玩笑，Happy New Year 最緊要開心。

