蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。

Elvis抱着阿Sa飼養的貓貓Boo，成為這段戀情泄密的契機。（ig@elvischunyinlam）

據最新一期《東周刊》報道，阿Sa公開認愛不久，懷疑已跟男友同居，Elvis下班後直接乘的士前住阿Sa位於東半山司徒拔道的億元香閨豪宅，至深夜亦沒有離開。報道指這對戀人各有各忙，阿Sa因演藝工作而經常要四圍飛，而Elvis則是中環一間健身室的「星級教練」，客人的預約時段排得滿滿，故為了爭取多見面，二人已經同居試婚。

廣告 廣告

Elvis是星級健身教練，阿Sa亦因男友愛上運動。（IG@elvischunyinlam）

該周刊更引述密友透露，阿Sa與Elvis有共識是以結婚為目標而交往，而高調承認戀情，可謂是給男方一個「名份」，讓對方有安全感。而二人不時在家中「煮飯仔」，阿Sa更化身賢妻打理家務，儼如新婚夫婦。

阿Sa再譜姊弟戀，這次愛得高調，更帶男友出席自己與Ｃ君的生日會，而且一起站在「C位」。（IG@choisaaaa）

由於男友喜歡運動，阿Sa亦養成行山習慣，日前她與容祖兒去行山打卡，Elvis被指是拍照者，而阿Sa把日照片上載到IG時，特意提到「同鍾意嘅人一齊做乜都開心！」，除了是說容祖兒外，似乎另有所指。阿Sa早前被指出現「幸福肥」，她被問及時非但沒有介意，反而乘機「放閃」表示：「係幸福囉，係咪肥我就唔講啦！」