蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字

久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，蔡卓妍阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。

蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位

阿Sa去年的生日會廣邀好友，而緋聞男友健身教練Elvis企正C位，地位超然，今日在活動後接受傳媒訪問時，被問到網友覺得此舉奠定了Elvis的位置，阿Sa聽罷即直接回應道：「咁你都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」

廣告 廣告

阿SA

被問到二人平時約會是否都是做運動居多，阿Sa即撒嬌表示：「喂呀！一日問一題好啦！係咁chur住我問，夠喇！」被問到是否受感染多做了運動，她承認道：「都可以咁講嘅，個人健康咗囉。」不過有傳媒指阿Sa帶點幸福肥，阿Sa表示：「係幸福囉，係咪肥我又唔夠膽講。」

阿SA

即將於1月21日生日的阿嬌談及生日願望時，則表示：「希望大家身體健康，世界和平。」其實今年是Twins入行25周年，至於會有甚麼慶祝活動，阿Sa阿嬌都請大家密切期待，但問到可會是在啟德主場館開Show，阿Sa即道：「5萬人，好大啊！」記者笑言有私人教練唔使驚，但阿嬌即搶說：「我冇吖嘛！」阿Sa即笑說：「如果可以一路唱一路坐車就OK！」阿嬌也和應道：「如果有電動扶手（步道），就咁企喺度，就真係巡迴喇！」

阿SA首度認愛健身教練

阿Sa