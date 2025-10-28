許紹雄逝世終年 76 歲
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。
法官陳廣池判刑時時，被告行為衝擊和蔑視司法制度和社會公義，「護子心切」不能亦不應成為求情理由和犯案辯解，又指雖然「歷史並沒有如果」，但若被告能大義滅親，以免兒子一錯再錯，勸喻他面對盜竊罪的指控，接受法律制裁，「那麼很多事情都未必會發生」。官形容，案件印證了坊間所指的「慈母多敗兒」，可悲地見證一個大好、原本相互扶持的家庭破碎。
法官判刑時另引述辯方求情，指本案所涉的實質罪行為其子鄺港智的盜竊案，而非蔡天鳳失蹤遇害案，認為李於本案行為對妨礙司法公正的實質影響不大，冀法庭參考另外兩名男女涉助鄺港智出逃案件的刑罰。
惟官認為，該案兩名被告的判刑「值得商榷」，亦對區域法院法官沒有約束力。而本案被告所牽涉的實質罪行，雖然並非人口失蹤案，嚴重程度不同，但本案隨著蔡天鳳案的進展而變了質，指被告行為沒實質影響的理論已「站不住腳」。
李瑞香被控意圖妨礙司法公正
被告李瑞香（66 歲，退休人士）被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪」。
控罪指她於 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 23 日，在香港意圖妨礙司法公正，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，催促鄺離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向警方提供資料，或向警方提供虛假或誤導的資料。
控方：被告向警提供虛假資訊
控方案情指，被告於 2017 年 3 月知道幼子鄺港智被通緝 ，以及警方在 2023 年調查蔡天鳳失蹤一事時，作出妨礙司法公正之事，包括著鄺離開加多利山單位、向警方提供假資料及誤導警方、叫蔡母親張燕花不要向警方提供資料。
辯方案情則指，被告丈夫鄺球及兒子鄺港智已處理早前被通緝事件，鄺港智沒有再被通緝，被告不想提家中醜事，有權不與警方合作。辯方又指，被告沒提供假資料及誤導警方，遑論妨礙司法公正。
案情亦提及，李瑞香先前沒案底，於 1989 年與鄺球結婚。鄺港智年青時與蔡天鳳同住，結婚後誕下兩子，隨後離婚。其後，蔡與譚方駿結婚，但被告一直覺得蔡和鄺關係良好，沒有離婚。李與鄺的孩子其後一同搬到加多利山單位，蔡也會常常上門探望。
官：被告證供不盡不實
法官陳廣池上月 30 日裁決時指，被告的證供不盡不實，包括數年前警員上門找兒子鄺港智，但李稱沒問曾任警長的丈夫。而蔡母就蔡失蹤報案後，李致電蔡母責怪對方。根據呈堂片段，有理由相信鄺港智在被告住處留宿，但被告在警員查問時未有告知，亦沒提供鄺的聯絡方式。
官批評，被告回應警員查問時「玩弄文字遊戲」、「放煙幕，帶警員遊花園」，在各類證據疊加效應下，認為被告是「護子心切」犯案。
蔡天鳳案至今 6 人被起訴
就蔡天鳳涉被殺一案，警方至今共起訴 6 人。另外 4 人當中，死者前大伯鄺港傑（案發時如下 31 歲，司機）、前家翁鄺球（65 歲，退休人士）及前夫鄺港智（28 歲，無業）3 人，各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪。案件已交付高等法院，待排期審理。
另外兩人林舜及潘巧賢涉協助蔡天鳳前夫鄺港智出逃，被裁定妨礙司法公正罪成，各判監 6 個月。潘提出上訴，獲准保釋等候。
案件編號：DCCC140/2024
