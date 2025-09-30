蔡天鳳前家姑李瑞香妨礙司法公正罪成 法官指被告證供不盡不實

【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，案件今（30日）於區院裁決。法官陳廣池裁定控罪罪名成立，並指被告的證供不盡不實，不信立其證詞，並相信她因護子心切，而有意圖作出妨礙司法公正行為。

現年65歲被告是死者的前家姑李瑞香，她已退休。控罪指她於2023年2月22日至23日，在香港意圖妨礙司法公正，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，催促鄺離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向警方提供資料，或向警方提供虛假或誤導的資料。

控方案情指，鄺港智在2015年捲入盜竊案，同年8月鄺港智潛逃。控方指，至少自2017年3月起，被告意識到鄺港智正被通緝。案發期間，警員調查蔡天鳳失蹤的案件時，被告催促鄺港智離開即將被調查的地點，以及建議蔡天鳳的母親張燕花不向香港警務處提供資料，或提供虛假或誤導的資料。

案件編號：DCCC 140/2024

