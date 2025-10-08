蔡天鳳前家翁鄺球斷供居屋 被銀行入稟收樓 鄺確認不抗辯

女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳的前家翁鄺球名下的一個居屋單位，因斷供按揭被匯豐銀行入稟申請收樓，以及追討約 200 萬元貸款及利息，案件周三（8 日）在區域法院提訊。原告指，已將聆訊文件送達赤柱監獄，鄺球確認他不會抗辯、不會出席聆訊。案件押後待原告存檔誓章及草擬命令。



鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，現正還押。鄺另涉及兩宗民事案，包括被蔡天鳳的母親入稟要求交出加多利山物業；政府另入稟向鄺追討 1,874.6 萬元印花稅。

原告：文件送達赤柱監獄

鄺確認不出庭抗辯

原告方為香港上海滙豐銀行有限公司，被告為鄺球。

鄺周三沒有出庭應訊。原告方表示，在今年 2 月將誓章送至被告的住址，但文件被退回。原告再於 9 月 29 日將誓章掛號郵寄至赤柱監獄，被告表示他不會抗辯、不會出席聆訊。原告的代表律師周三早上亦再到赤柱監獄，被告確認他不會抗辯。

聆案官陸惠雅表示，原告已成功送遞文件，又引述原告的信件，指連同拖欠的按揭貸款及訟費，總金額為 195.7 萬元。原告指現不欲追討全部訟費，只會追討貸款。官下令原告存檔進一步誓章及草擬命令，另評定訟費為 2.2 萬元。

入稟狀沒列明實際拖欠金額

原告在 2025 年 2 月 17 日入稟區域法院，入稟狀指鄺球在 2020 年 7 月 17 日與原告簽訂法定押記，抵押葵涌尚文苑一個居屋單位，貸款金額為 2,073,280 元，鄺其後沒有如期還款，原告現申請收回單位，要求被告歸還所欠的款項及利息。入稟狀沒有列明拖欠的實際金額。

蔡天鳳命案 前夫等 3 人被控謀殺

蔡天鳳於 2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害，其前夫鄺港智（28 歲，無業）、前大伯鄺港傑（31 歲，司機）及前家翁鄺球（65 歲，退休人士），各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺球另被蔡母入稟高院，要求他交出九龍加多利山的一個物業，禁止鄺在未經原告同意下出售或轉讓物業；政府另入稟向鄺追討 1,874.6 萬元印花稅及 1.092 億元罰款。

案件編號：DCMP1015/2025