蔡天鳳碎屍案｜去年中大迎新營組別戲謔死者名字 校方跟進後相關學生認錯｜Yahoo

28 歲名媛蔡天鳳 2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。去年，香港中文大學迎新營有學生戲謔死者名字，惡搞成為組名，引發爭議。（資料圖片 / REUTERS/Bobby Yip）

【Yahoo 新聞報道】28 歲名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍，案件轟動全港。死者前夫、家翁及大伯，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，現正還押候審。去年，香港中文大學迎新營有學生戲謔死者名字，惡搞組名，引發爭議。中大及後跟進事件，相關學生已口頭及書面承認錯誤，並對大學及大眾深表歉意及愧疚，承諾以此為鑑，學習尊重他人。

去年 7 月，有網民揭發有中大迎新營組別命名為「蔡天鳳爪排骨飯」，隨即引起廣泛爭議。有意見認為這是不尊重死者，在家屬的傷口灑鹽，批評有關學生缺乏同理心，行為過火。當時中大回應稱，所有組織者及參加者，都需嚴格遵守大學規則、迎新規定及中大行為守則。中大已建立監管機制及支援系統，管理學生籌組的迎新活動。

事件揭發後數天，中大再次回覆傳媒，稱就學生在籌備迎新活動之團體聚會中使用不恰當字眼，大學已根據上述機制向相關學生了解及跟進事件。中大表示，相關學生已口頭及書面承認錯誤，並對大學及大眾深表歉意及愧疚，承諾以此為鑑，學習尊重他人。

校方亦向相關同學及該迎新營籌備委員會之成員們給予額外指導及輔導，加強提醒迎新營組織者時刻注意個人言行，為新同學籌組有意義及相互尊重的迎新活動。中大強調，對學生迎新活動中的任何不恰當的行為皆採取零容忍態度及措施，並會嚴肅跟進及處理。