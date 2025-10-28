蔡天鳳碎屍案｜前家姑李瑞香隱瞞兒子行蹤 妨礙司法公正罪成囚一年半(梁柏晞報道)

【Now新聞台】蔡天鳳碎屍案，前家姑李瑞香隱瞞兒子鄺港智的行蹤，妨礙司法公正罪成，判囚1年半。

被告由囚車押送到區域法院。案情指，她2023年2月妨礙和阻撓警方調查兒子鄺港智，法庭9月裁定她罪名成立。

法官陳廣池指，本案檢控基礎是有關鄺港智2015年干犯的盜竊案，不會因蔡天鳳遇害而對被告加刑，但強調判刑時不能將本案與蔡天鳳遇害事件抽離。

法官認為因蔡天鳳失蹤，才令警方加緊調查，成功拘捕正被通緝的鄺港智，又指若鄺港智因本案成功逃離本港，被告妨礙司法公正的行為可持續數年。

辯方呈上裁判法院一宗相關案例，該案一男一女被告安排鄺港智搭遊艇逃走，妨礙司法公正罪成，判監6個月。法官表明該案的判刑值得商榷，亦對區院無約束力，本案隨蔡天鳳案進展變質，認為辯方指被告行為對司法公正無實質影響說法站不住腳。

法官指，護子心切不能成為犯案辯解或求情理由，認為被告若大義滅親，勸鄺港智接受法律制裁，很多事情未必會發生，本案可靠說明了「慈母多敗兒」這個道理，可悲地令被告家庭破碎。

法官指，被告刑期須具阻嚇性，顯示法庭對此類行為的不齒和譴責，判被告監禁18個月；由於被告之前曾還柙，預料很快會服刑完畢。

被告聽取判刑時，在犯人欄內落淚，須懲教人員安撫。

#要聞