52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友

52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。

她的保養方式相當日常：不依賴醫美，長期堅持「防曬＋基礎保濕」的簡單保養法。工作空檔會讓肌膚休息，保養上也常提到「持之以恆」的重要：多年來保持穩定運動，包括瑜伽、游泳與重量訓練，懷孕時也未中斷。飲食則習慣清淡，少油少辣，每天喝溫開水，並以當歸紅棗湯調養身體。自從丈夫張晉在2025年接受心血管手術後，兩人更重視飲食管理，彼此提醒維持健康。

廣告 廣告

蔡少芬先前為新劇減重7.5公斤，臉頰變得較凹、手臂青筋明顯，一度被質疑老化明顯。實際上，是因為她飾演的角色有心理創傷，因此需要讓身形看起來更纖瘦；染紅髮除了貼近角色，也能減少頻繁補染。紅髮搭配西裝或禮服，反而弱化年齡感，形成辨識度高的造型。

蔡少芬從小因家庭負擔早熟，也面臨過事業低潮，這些經歷讓她累積堅韌心態。她曾笑稱自己不會把生活完全圍著孩子轉，刻意保留個人空間，避免消耗心力。與張晉的22年婚姻中，兩人互相支持。張晉術後重視健康之餘，近期也以黑髮造型搭配她的紅髮，默默展現夫妻默契。

延伸閱讀

張晉放閃慶蔡少芬52歲生日！男神變身家庭暖夫 一家五口甜蜜互動羨煞網友

蔡少芬老公張晉突心臟病發！掙扎求生「不能死在這」：我沒了，她帶著3個孩子怎麼辦