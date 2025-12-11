52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵

52歲的香港女星蔡少芬近期亮相公開場合，狀態亮眼、氣色紅潤，完全看不出已邁入50歲。她也曾分享自己的保養之道，重點從不依賴醫美，而是長年實踐「防曬＋基礎保濕」這套簡單卻有效的保養原則。

在繁忙工作之餘，她刻意留時間讓肌膚充分休息，運動習慣也多年如一日，包含瑜伽、游泳與重量訓練，連懷孕期間也持續維持。飲食方面則走清淡路線，少油少辣是基本原則，並且每天固定補充溫開水，加上透過「當歸紅棗湯」為身體進行溫和調養。

蔡少芬的保養方式，乍看樸實，但其實完全符合中醫養氣、養血、養陰的核心原則。維持多年不變，更讓效果累積凍齡體質。

防曬＋基礎保濕：避免肌膚先天耗損

中醫認為外在風吹日曬會造成肺陰受損、津液不足，反映在皮膚就是：

粉刺、乾燥、粗糙

小細紋、暗沉

膚色不均

長期防曬＝保護肺陰、皮膚不被提早老化。再搭配保濕，就是保持津液充足，皮膚自然細緻亮澤。

蔡少芬的極簡保養法反而抓對重點，長期下來比過度醫美更安全、效果更穩定。

瑜伽＋游泳＋重訓：三種運動組合＝最佳氣血循環

三種運動剛好能：

瑜伽：疏肝解鬱、調自律神經

游泳：養肺、滋陰潤膚

重量訓練：強壯肌肉，提高基礎代謝

中醫看的不是只有身材，而是氣血流得順，人就年輕；氣血虧虛，臉就顯老。

蔡少芬多年持續不間斷（甚至懷孕也照做），讓她：

● 臉色紅潤

● 身體線條緊實

● 精神穩定不焦躁

● 荷爾蒙狀態較平穩

● 這些都是不會顯老的關鍵。

清淡飲食、少油少辣：腸胃好，皮膚就好

皮膚好壞，中醫看脾胃最準。

油膩、辛辣會造成：

熱毒上攻而長痘、膚色暗

濕氣滯留導致鬆垮、水腫、倦怠

蔡少芬長期吃得清爽、規律、少負擔：

讓脾胃運化佳，皮膚自然透亮、緊實，不容易浮腫鬆弛。

常喝溫開水：調氣血、促循環、改善代謝

溫開水屬最溫和的通調津液，可以：

讓血液濃度下降、循環順

增加代謝、改善疲倦

避免氣滯、體寒引起的臉色暗沉

長期喝冷飲的人更容易顯老，因為寒則氣不行。

她反其道而行，是大加分。

當歸紅棗湯：補血養氣、改善氣色與睡眠

當歸、紅棗是經典的「補血＋補氣」組合，對女性尤其重要。

當歸：活血補血、改善皮膚乾燥、促進循環

紅棗：補中益氣、改善疲倦、安神養心

長期飲用可達：

● 氣色紅潤

● 月經與荷爾蒙狀態更平穩

● 睡眠改善是抗老關鍵

● 減少臉上蠟黃、萎靡、倦容

這是一種內在保養，比外擦保養品更深層。但還是要注意體質是否易上火，陰虛者須避免。

工作空檔休息：不讓壓力耗損腎氣

明星工作壓力大、休息少，最容易傷的是腎。

● 腎跟齒、骨、頭髮有關

● 生殖、荷爾蒙

● 衰老速度

她懂得適時讓身體休息，就是在保護腎氣，也就是延緩衰老的根本。

中醫總結：

蔡少芬的凍齡關鍵不是保養品，而是氣血足、內外陰陽平衡。皮膚狀態＝氣血＋肝氣＋脾胃＋腎氣的綜合反映。

她剛好每一項都做對，而且做了十年以上，所以看起來完全不像 50+。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

