蔡少芬4400萬獨立屋豪宅曝光 北京上海重慶各持物業封娛圈樓后

蔡少芬參選1991年香港小姐競選勇奪季軍入行，曾拍攝《金牙大狀》、《天地豪情》、《異度凶情》及《壹號皇庭V》等多套劇集，直至2010年轉往內地發展。近日，蔡少芬正忙於拍攝新劇《風華背後》，亦於社交平台分享家中生活點滴。意外曝光其獨立屋豪宅。

過往，蔡少芬亦曾於分享與老公張晉甜蜜照時曝光豪宅，整體室內設計以灰色調為主，簡約而高雅。而從今次嘅照片中看到，客廳採用巨型落地玻璃窗設計，讓自然光充份灑入室內，亦能直接望見外頭嘅花園，其花園空間大到可以容納一個私人泳池；當時蔡少芬正悠閒坐在客廳注視著孩子們玩水，畫面溫馨又舒適。

蔡少芬投資房地產多年，除咗香港元朗多棟物業外，分別喺北京、上海以及張晉嘅故鄉重慶都持有房產，積累唔少資產，被稱娛圈樓后。早於2015年末，蔡少芬就以2,600萬港元購入元朗爾巒一棟獨立屋，去年又趁低入市，豪花約4,400萬港元入手同區另一獨立屋，面積超過2,500平方呎，且附有花園、天台及私人泳池，相信就係今次蔡少芬曝光嘅豪宅。

