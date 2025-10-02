馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
蔡少芬4400萬獨立屋豪宅曝光 北京上海重慶各持物業封娛圈樓后
蔡少芬參選1991年香港小姐競選勇奪季軍入行，曾拍攝《金牙大狀》、《天地豪情》、《異度凶情》及《壹號皇庭V》等多套劇集，直至2010年轉往內地發展。近日，蔡少芬正忙於拍攝新劇《風華背後》，亦於社交平台分享家中生活點滴。意外曝光其獨立屋豪宅。
過往，蔡少芬亦曾於分享與老公張晉甜蜜照時曝光豪宅，整體室內設計以灰色調為主，簡約而高雅。而從今次嘅照片中看到，客廳採用巨型落地玻璃窗設計，讓自然光充份灑入室內，亦能直接望見外頭嘅花園，其花園空間大到可以容納一個私人泳池；當時蔡少芬正悠閒坐在客廳注視著孩子們玩水，畫面溫馨又舒適。
蔡少芬投資房地產多年，除咗香港元朗多棟物業外，分別喺北京、上海以及張晉嘅故鄉重慶都持有房產，積累唔少資產，被稱娛圈樓后。早於2015年末，蔡少芬就以2,600萬港元購入元朗爾巒一棟獨立屋，去年又趁低入市，豪花約4,400萬港元入手同區另一獨立屋，面積超過2,500平方呎，且附有花園、天台及私人泳池，相信就係今次蔡少芬曝光嘅豪宅。
其他人也在看
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
郭富城寵妻無極限 老婆方媛預產期將至 傳豪擲200萬預訂貴族級月子中心
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka）2017年結婚，育有兩名女兒Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱），第三胎亦即將出世，有指嬰兒為男B，預產期喺10月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 1 天前
羅家英揭《國產凌凌漆》拍攝趣事 激動呼籲傳承粵語：冇咗傳承！冇咗下一代㗎喇！
早前自揭四度患癌的羅家英日前現身出席活動接受廣州電視粵語新聞主播兼廣州市粵語推廣顧問張弛短暫訪問，訪問中家英哥非常有精神而且中氣十足，透露拍攝《國產凌凌漆》趣事外，更表達對粵語傳承的看法，直言：「冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 1 天前
家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？
由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字
房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。Yahoo 地產 ・ 35 分鐘前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前