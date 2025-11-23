蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶

【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開序幕，緊接羅子溢以《不想獨自快樂》與《愛比我重要》展開「愛與夢」的故事，將AI短劇結合音樂演繹，令人耳目一新。

廣告 廣告

羅啟豪以《心碎了無痕》、《必殺技》及原創新曲《還未分享的歌單》，唱出愛情與生活的真實掙扎，支嚳儀則以《女人的弱點》與《心有獨鍾》演繹愛情的「誘惑」，之後羅子溢孖與Sisley分別以《一起走過的日子》、《沒名字的歌 無名字的你》一系廣東金曲勾起觀眾集體回憶，而羅啟豪、支嚳儀合唱《Tonight I Celebrate My Love》及《選擇》做壓軸，為演唱會寫下上完美句號。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】