Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在無綫的工作着實不多，有指她不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。據知，思貝滿約將會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯的蔡思貝就忽然冇影，向來不受網民歡迎的她亦頓時成為眾矢之的。不過蔡思貝似乎毫不閉翳，除了心情大靚於社交網大晒紫色Lace蝴蝶仙子Look靚相派福利外，更於限時動態中上載剪頭髮的短片，並留言：「期待下一個令我剪短頭髮的角色。」似乎暗示有新工作安排，正為角色做準備。
近日蔡思貝終於有新搞作，但不是拍戲，而是轉型做歌手，孖羅子溢，還有兩位《中年好聲音》歌手羅啟豪和王鄭浚仁一齊去美國登台搵真銀。蔡思貝在社交網限時動態轉發宣傳海報，今次演唱會名叫《愛與城》，分別於11月14日和16日舉行紐約站及洛杉磯站兩場，票價以美元計分三種，包括$168、$108和$68，蔡思貝以一個開心揮手emoji期待與粉絲見面。
