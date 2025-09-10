iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
蔡思貝年半冇新劇播出 工作量縮減被爆有猛人照顧
蔡思貝於2013年香港小姐競選勇奪亞軍，迅速踏入娛樂圈並備受TVB力捧，剛出道就獲得唔少演出機會，包括喺劇集《八卦神探》和《衝線》擔任正牌女主角，並相繼參演《純熟意外》和《味想天開》。不過蔡思貝於早期被批評演技生澀，聲線被形容過於尖銳，有「高分貝」之稱。期間，仲被爆出虛報假學歷疑雲，蔡思貝於2017年劇集《踩過界》飾演「癲姐」一角，並憑該角獲得「最受歡迎電視女角色」獎項；然而，依然有部分觀眾覺得佢演技尚未成熟，亦因蔡思貝多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，唔少網民對佢形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。
蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，工作量嚴重縮減，僅参演周星馳新戲《女足》，足足有年半冇新劇出街。雖然工作唔多，但蔡思貝被爆生活越來越富裕；有報道指蔡思貝日前出席時裝活動支持朋友，並冇收酬勞，完騷後更即場不停試戴首飾，又以闊太姿態風騷掃貨。同時，有指蔡思貝近年搬入豪宅，髮型師、化妝師、就連平時為佢拍照嘅攝影師都係自費聘請，更揚言想做馬主。據知，蔡思貝被一位富有「猛人」寵愛，對方不但替佢支付生活花費，更經常帶同蔡思貝出席高端社交場合及飯局，甚至用旗下公司推出嘅利是封派利是，收到利是嘅人都叫蔡思貝做「阿嫂」。蔡思貝對戀情極度保護，一直保密男友身份，足見蔡思貝非常重視呢段新戀情。
