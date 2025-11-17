蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀

蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。

廣告 廣告

蔡思貝於《飛常日誌》飾演港灣航空駐機場主管，並與馬國明有感情線，今次第二輯已於近日開鏡，大會指係原班人馬拍攝，不過蔡思貝連影都唔見，令約滿後離巢傳聞似層層。冇劇拍嘅蔡思貝就於11月14日和16日孖住羅子溢、《中年好聲音》羅啟豪和王鄭浚仁齊齊去美國紐約及洛杉磯登台開《愛與城》演唱會，票價以美元計分三種，包括$168、$108和$68。蔡思貝完成演出後，於凌晨4時多喺IG限時動態發文感謝粉絲，寫道：「多謝大家嘅熱情！洗頭沖涼落妝執篋9am 出發LA。」為工作早起做足準備。

《愛與城》演唱會

蔡思貝

蔡思貝

蔡思貝

蔡思貝

蔡思貝

《飛常日誌》劇照

《踩過界II》劇照

《味想天開》劇照

《衝線》劇照

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！