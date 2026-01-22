蔡思貝飛瑞士帶父母食好東西 父女篤波搞笑握手

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝將於下月一日將於廣州開騷，日前難得有假期，她特別跟爸爸、媽媽到瑞士旅行，放鬆一下，還大擦當地馳名的芝士火鍋，思貝昨於社交平台分享旅行時的靚相及短片，相中，除了一家人開開心心食火鍋之外，思貝還與爸爸一起打枱波，思貝爸爸球技相當不錯，入波後還興奮地舉行V字手勢，十足小朋友一樣，相當可愛，打完波之後，父女又一齊握手，十分搞笑。思貝向父母送上抱抱之外，思貝母親亦有從後攬住丈夫，非常恩愛，思貝亦不禁留言：「做電燈膽陪父母一起吃芝士火鍋。」思貝暫時沒有男友相伴，唯有將愛轉移幽默地大呼「天天吃，我愛芝士」。
