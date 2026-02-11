蔡思貝35歲生日帖文暗示新發展？ 工作聯絡方式唔係搵TVB經理人惹猜測

近年TVB自家劇數量銳減，唔少藝員喺曝光率急跌之下都有意外闖。早前度過35歲生日嘅視后蔡思貝，一路都有傳佢謀定後路，更傳出思貝自薦成功參演周星馳新片《功夫女足》。有網民發現，蔡思貝IG嘅工作聯絡方式，由過去同TVB經理人聯絡轉為「私訊查詢」。由於過去唔少藝人咁做之後都宣有離巢，令蔡思貝離巢之說更加似層層。

蔡思貝IG嘅工作聯絡方式，由過去同TVB經理人聯絡轉為「私訊查詢」（DM for work)

蔡思貝發文以英文寫道「今年，故事重新開始」，究竟係咪會離巢？

蔡思貝

而喺日前嘅「賀壽post」，蔡思貝寫道Red for rebirth. Chrome for clarity. Black for the fire’s shadow. This year, the story begins again.（紅色代表重生，金屬色代表清晰，黑色代表火之影。今年，故事重新開始），令網民揣測思貝係咪有咩大轉變。不過喺TVB官網嘅藝人名單上，蔡思貝仍然榜上有名。

蔡思貝

2013年參加港姐並獲得亞軍嘅蔡思貝，入行3個月就被安排入劇組演出《八卦神探》，而且唔係閒角。蔡思貝好快就備受TVB力捧，甚至跳過「飛躍女藝員」獎項，2017年以《踩過界》癲姐一角獲得「最受歡迎女角色」，更於2020年再以《踩過界II》榮登視后。但高峰過後無以為繼，近年蔡思貝演出作品量明顯減少，上一部劇集已經係2024年播出嘅《飛常日誌》。過去TVB同唔少藝員先簽5年約，到續約時年期多數有8－10年，假如估計正確，蔡思貝呢一兩年都好大機會約滿，唔知TVB會唔會留到人？

蔡思貝

