蔡思韵也穿過這本地品牌婚紗！3個小眾輕婚紗品牌推薦、香港租借高質輕婚紗
簡約時尚的輕婚紗越來越受歡迎，比起購買婚紗，不少香港新娘會選擇租借婚紗，編輯以下推介3個香港的小眾輕婚紗品牌，都有提供租借婚紗的服務，也許能為你提供更多婚紗選項！
初朵hanah Bridal
初朵hanah Bridal
輕婚紗租借推介：初朵hanah Bridal
初朵hanah Bridal於2018年創立，是一間以日本文化為主的本地婚紗概念店，引入多個日本及台灣婚紗設計師品牌帶到香港，為香港新娘帶來更多清新獨特的婚紗設計。婚紗設計多以採用法國古董喱士、真絲、日本輕紗等上乘布料，配合簡潔俐落的剪裁，在簡約婚禮上大放優雅光芒，更找來香港演員蔡思韵擔任品牌靈感女神。
初朵hanah獨家代理的日本婚紗設計師品牌包括Mutin Dress、Nae.Atelier、Preparage、Seul Dress、The Dress Room及Yukinori Morinaga，亦引入備受明星追捧的台灣婚紗設計師品牌MS Ideas，楊丞林、昆凌、林志玲等都曾穿過MS Ideas的禮服。
初朵hanah租借婚紗的價錢由$7200至$11800不等，準新人可以透過網站或親臨中環的婚紗店了解更多。
Cocoon Bridal
Cocoon Bridal成立於2001年， 是少數在香港找到的香港製造婚紗品牌，運用細緻的手工和剪裁車縫技巧，創造出一襲襲優雅的婚紗。婚紗店提供訂製婚紗、租借婚紗、婚照攝影、新娘鞋履及配飾的服務選項。
租借婚紗及禮服由約$3000起，為準新娘提供更多不同價位的嫁衣選項。
Le Soleil Bridal Closet
Le Soleil Bridal Closet引入的婚紗品牌包括Elia Vatine、Julie Vino、Danit Levi、Neta Dover、Beccar Atelier、Riki Dalal、Kim Kassas、Jessica Couture等，租借婚紗由$6,000起，而購買婚紗則由$20,000起，適合不同預算的準新娘。
Le Soleil Bridal Closet的工作室位於尖沙咀，除了婚紗之外，還有售賣手工製作的新娘配飾，令新娘造型更完整。
租借及試婚紗前貼士
1. 試婚紗前建議先在Instagram或網上選幾間適合自己風格的婚紗店，再預約到店試；如果試太多會越試越迷茫，所以最重要了解自己心儀的風格。在Instagram看中特定款式的話，可以先問婚紗店試婚紗那天能否試該款式，以免白行一趟。
Photo: 初朵hanah Bridal
2. 試婚紗時最好帶備nude bra或者無帶上衣，試婚紗效果會更理想；如果試透視款式婚紗，最好選用布面及貼近膚色的nude bra。
3. 試婚紗時最好確定要租的日期，便可以知道可否租到心儀的婚紗了。
Photo: 初朵hanah Bridal
