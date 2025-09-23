蔡思韵參與首部韓國電影 《Bluefish》初演聽障角色 夥拍實力派演員池𠄘炫苦練韓語手語

蔡思韵參與首部韓國電影 《Bluefish 청어》初演聽障角色 夥拍實力派演員池𠄘炫苦練韓語手語

由韓國導演李相薰執導，韓星池承炫、香港演員蔡思韵（Ceci)主演，以動作劇情片探討救贖、人性關係的新片《Bluefish 청어》近日於韓國釜山國際電影節中正式公布演出陣容及開拍日期。

首次參演韓國電影的蔡思韵，對於今次能夠接拍此片感覺非常興奮。現已身在韓國首爾作前期準備的她，面對多個新挑戰說：「對於今次拍攝我覺得有三難，第一語言問題，劇組特別找來老師為我貼身補韓語，第二今次要做一個因為被家暴而變成啞巴的角色，要學習手語，第三係要克服在密集的拍攝時間內完全去表達這個複雜的角色，再加上在這期間要同步進行另一套電影宣傳，怕準備時間不足，驚上加驚 !」經過初次的圍讀後，置身其中的Ceci坦言感覺自己像看了一齣韓劇一樣。由於自己是唯一香港代表，所以排練期間，緊張到連飯都吃不下。

近日已入組跟團隊圍讀的Ceci，已開始用韓語及手語跟對手練習和溝通，以便自己及早適應角色演出。而今次其中一位對手便是飾演其兒子的小演員，兩人在圍讀前，特別安排了「兩母子」相處，培養感情， 雖然未能用韓語溝通只能用身體語言互補，但精靈可愛的小演員對Ceci這位媽咪很有好感，兩人還不時擺出可愛表情自拍，圍讀時已早有默契。

