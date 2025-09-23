蔡思韵參與首部韓國電影 《Bluefish》初演聽障角色 夥拍實力派演員池𠄘炫苦練韓語手語

焦點

由韓國導演李相薰執導，韓星池承炫、香港演員蔡思韵（Ceci)主演，以動作劇情片探討救贖、人性關係的新片《Bluefish 청어》近日於韓國釜山國際電影節中正式公布演出陣容及開拍日期。

首次參演韓國電影的蔡思韵，對於今次能夠接拍此片感覺非常興奮。現已身在韓國首爾作前期準備的她，面對多個新挑戰說：「對於今次拍攝我覺得有三難，第一語言問題，劇組特別找來老師為我貼身補韓語，第二今次要做一個因為被家暴而變成啞巴的角色，要學習手語，第三係要克服在密集的拍攝時間內完全去表達這個複雜的角色，再加上在這期間要同步進行另一套電影宣傳，怕準備時間不足，驚上加驚 !」經過初次的圍讀後，置身其中的Ceci坦言感覺自己像看了一齣韓劇一樣。由於自己是唯一香港代表，所以排練期間，緊張到連飯都吃不下。

近日已入組跟團隊圍讀的Ceci，已開始用韓語及手語跟對手練習和溝通，以便自己及早適應角色演出。而今次其中一位對手便是飾演其兒子的小演員，兩人在圍讀前，特別安排了「兩母子」相處，培養感情， 雖然未能用韓語溝通只能用身體語言互補，但精靈可愛的小演員對Ceci這位媽咪很有好感，兩人還不時擺出可愛表情自拍，圍讀時已早有默契。

戲中的Ceci在講話出現問題前，是一位正常人士，所以有韓語對白，直至發生事故後才出現發聲問題，需要用手語與人溝通，所以韓語和手語都是Ceci必須要學的語言和技巧，對她來說絕對是這部電影其中兩大挑戰。

此外，導演李相薰表示今次的拍攝靈感，來自身心障礙者的關注，人們往往以同情的眼光看待他們，或因為不自在而保持距離，這樣反而造成隔閡，使他們更加孤立。 導演在看過Ceci的演出之後覺得他是心目中女主角的最佳人選。

而製片人吳佩玲表示：「這是一個極具挑戰性的角色，蔡思韵賦予了角色一種真實感與沉靜的韌性，這正是我們所選擇的女主角。」《Bluefish》不僅僅是一部電影，而是一個深具人性、關於人們在傷痛中掙扎並尋找希望之光的故事，更重要的是，我們希望這部電影能為身心障礙者帶來希望、光亮與勇氣，讓他們明白自己同樣能夠像其他人一樣，獨立而有意義地生活。」

《Bluefish 청어》由Jazzy Pictures 與 Oh Yes Co., Ltd 合作，並由Timeless Productions 聯合製作，另一位份量級的演員印尼武術家兼演員雅彦·魯希安（Yayan Ruhian)，他將在電影中特別亮相。他曾在加雷斯·埃文斯 (Gareth Evans) 執導的《突襲》系列電影中飾演「瘋狗」(《突襲》) 與 Prakoso (《突襲2》)，在《星際大戰：原力覺醒》中飾演 Tasu Leech、《天際浩劫：入侵》中飾演警察局長，以及在《捍衛任務3》(John Wick 3) 中飾演刺客忍者「Shinobi」之一而享譽國際。雅彦·魯希安的加入為影片注入了更多動作元素，為故事情節增添了另一層深度。

