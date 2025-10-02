蔡惠民傳獲見教宗 討論升任香港教區輔理主教 天主教媒體：送給中國政權的禮物｜Yahoo

蔡惠民可能會獲任命為香港教區輔理主教。（圖：公教報）

【Yahoo 新聞報道】意大利天主教媒體《Daily Compass》報道，天主教香港教區榮休主教湯漢樞機將與副主教蔡惠民，在周六（4 日）跟教宗良十四世會面，預計關於任命蔡惠民為天主教香港教區第二位輔理主教，與夏志誠並列。報道形容，中國政府利用教宗初上任的過渡期向梵蒂岡施壓，希望任命一名他們能夠接受的人出任香港教區輔理主教，而蔡惠民就是人選。一旦成真，香港教區將會進一步跟天主教愛國會主導的中國教會體系融合。

《Yahoo 新聞》已經向天主教香港教區查詢，正待回覆。

夏志誠未獲中方認可

蔡惠民在 2020 年初曾被傳會接任香港教區主教，但因為新冠疫情爆發而未有實行，最後由周守仁在 2021 年接任主教。

目前香港教區有 3 名副主教，除了分別是蔡惠民、甘寶維和陳永超，其中蔡惠民過往都獲得傳媒曝光，主要原因是他被視為是跟中國官方關係良好的香港教區高層。

2019 年 1 月，時任香港教區主教楊鳴章突然離世，已經榮休的湯漢樞機在楊逝世幾日被任命為宗座署理，負責在主教出缺期間治理教區。及後，香港主教的席位被視為是夏志誠和蔡惠民之爭。當時已經是輔理主教的夏志誠，被外界認為跟榮休主教陳日君樞機關係密切，陳日君亦在過往表達了他對中共和中梵協議的異議；至於夏志誠本人，亦曾經在 2019 年「反修例運動」當中表達了對年輕示威者的同情，認為他們完全不應該被暴力對待，甚至因此而落淚，報道形容夏顯然不會中國政權的認可。

夏志誠目前是香港教區輔理主教。（夏志誠 YouTube 頻道）

傳 5 年前憂慮教會分裂未任命蔡惠民

蔡惠民在 2020 年 2 月獲傳任命為香港教區主教，但因疫情未有成事。不過報道就指，他最終未獲任命是源於香港教會內部的強烈抗議，擔心會為香港教區造成不可彌補的裂痕，而且時任梵蒂岡駐港代表尤安泰蒙席（Ante Jozic）亦堅決反對任命蔡。尤安泰其後被派往非洲科特迪瓦擔任梵蒂岡大使。1 年後，蔡惠民的任命議題再被推出，但最終無功而還，直到同年 5 月，梵蒂岡宣布任命周守仁，香港主教議題才暫告一段落。

周守仁上任主教後態度審慎，成為了梵蒂岡了解中國的窗口之一。上月初，周守仁就到梵蒂岡跟良十四世會談，兩人會面期間談及中國和香港教會情況，周守仁指可以「幫助他加深了解中梵關係的現況」，並引述教宗指「現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向」。《Daily Compass》就引述消息人士指，周守仁有在會談當中要求為香港教區增添一名輔理主教。

香港教區主教周守仁樞機上月初與教宗良十四世深入會面。

周守仁澳洲講座指香港無宗教迫害

報道形容，周守仁配合了梵蒂岡國務卿的路線帕羅林的路線，繼續維繫中梵協議，但犧牲了教會的自由，亦與中國神職人員的交流日益密切，表面是文化融合，「實際上，這相當於教會對共產黨指令的服從。」

周守仁在上月中出席澳洲一個教區講座，亦曾經分享了他對香港現況的看法。他當時指，香港並無宗教迫害，西方傳媒誇大了陳日君所面對的情況，「他無坐過一日監，他從未被軟禁」，而陳日君目前仍然因為「612 人道支援基金」信托人案，處於警方准許保釋狀態，他並且被要求交出護照。

教宗：與中方持續對話

良十四世早前接受天主教媒體《Crux》記者 Elise Ann Ellen 專訪時，除了談及俄烏戰爭之外，亦被問到是否已經確定了對華政策。良十四世當時指，他並不認為自己比前輩更明智或更有經驗，他會在短期內延續梵蒂岡多年來奉行的政策，「我還在與雙方的一些中國人士就一些現存問題進行持續對話。」

《Daily Compass》的報道最後指，湯漢將蔡惠民介紹給教宗，亦可以被視為是「送給中國政權的重要禮物」，如果蔡惠民獲任命，這將會是教宗所言「遭受某種壓迫的大量中國天主教徒」，以及包括陳日君樞機在內眾多香港天主教徒的最新一次挫敗，並指他們要繼續為教會在中國權益受損付出代價。