蔡章閣中學助理校長及家長涉銷毀貪污證據 遭廉署起訴 母圖付 1 萬元助子入讀中二｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門廠商會蔡章閣中學一名助理校長和一名家長被廉署起訴，二人涉嫌銷毀該名家長就安排兒子入讀中二的貪污證據，干擾廉署刑事調查。案件今日（29日）下午在屯門裁判法院提訊。

被告為蔡章閣中學助理校長孔少丹（5 歲）及家長蔡鈺（38歲），同被控一項妨礙司法公正。案情指，蔡鈺的兒子獲分配 2024/2025 學年蔡章閣中學的中二學位。孔少丹於 2024 年 7 月底審閱蔡鈺兒子的學歷文件後，要求他入學試合格方可入讀該校中二。蔡鈺兒子因拒絕應考而獲安排入讀中一。

同年 8 月初，蔡鈺透過電話通訊軟件發送訊息，要求孔少丹安排兒子入讀中二。基於學位情況，孔少丹後來告訴蔡鈺，只要其兒子出席考試便可入讀中二。蔡鈺得知安排後透過支付工具向孔少丹發送 10,000 元人民幣，孔少丹拒絕接受，並於 8 月下旬向校長匯報事件。

刪電話訊息 涉妨礙司法公正

廉署接獲貪污投訴後展開調查，同年 8 月 26 日會見孔少丹，指他與蔡鈺之間的電話訊息是貪污證據，提醒他切勿刪除有關訊息。不過，同年 9 月 12 日，蔡鈺應孔少丹的要求見面時，他們涉嫌商討刪除蔡鈺的電話訊息。與孔少丹會面後，蔡鈺刪除二人先前所有電話訊息。

控罪指兩名被告涉嫌於 2024 年 9 月 12 日妨礙司法公正，銷毀或干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。