男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
蔡章閣中學助理校長及家長涉銷毀貪污證據 遭廉署起訴 母圖付 1 萬元助子入讀中二｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門廠商會蔡章閣中學一名助理校長和一名家長被廉署起訴，二人涉嫌銷毀該名家長就安排兒子入讀中二的貪污證據，干擾廉署刑事調查。案件今日（29日）下午在屯門裁判法院提訊。
被告為蔡章閣中學助理校長孔少丹（5 歲）及家長蔡鈺（38歲），同被控一項妨礙司法公正。案情指，蔡鈺的兒子獲分配 2024/2025 學年蔡章閣中學的中二學位。孔少丹於 2024 年 7 月底審閱蔡鈺兒子的學歷文件後，要求他入學試合格方可入讀該校中二。蔡鈺兒子因拒絕應考而獲安排入讀中一。
同年 8 月初，蔡鈺透過電話通訊軟件發送訊息，要求孔少丹安排兒子入讀中二。基於學位情況，孔少丹後來告訴蔡鈺，只要其兒子出席考試便可入讀中二。蔡鈺得知安排後透過支付工具向孔少丹發送 10,000 元人民幣，孔少丹拒絕接受，並於 8 月下旬向校長匯報事件。
刪電話訊息 涉妨礙司法公正
廉署接獲貪污投訴後展開調查，同年 8 月 26 日會見孔少丹，指他與蔡鈺之間的電話訊息是貪污證據，提醒他切勿刪除有關訊息。不過，同年 9 月 12 日，蔡鈺應孔少丹的要求見面時，他們涉嫌商討刪除蔡鈺的電話訊息。與孔少丹會面後，蔡鈺刪除二人先前所有電話訊息。
控罪指兩名被告涉嫌於 2024 年 9 月 12 日妨礙司法公正，銷毀或干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。
其他人也在看
香港高等法院駁回宗馥莉上訴申請
娃哈哈創辦人宗慶后家族的遺產糾紛案在昨日下午在香港高等法院再度進行聆訊。宗馥莉就高等法院早前批准凍結一個匯豐銀行賬戶資產提出上訴,但遭法院駁回,維持原判。infocast ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 剛剛
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 9 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施
新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。AASTOCKS ・ 4 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 3 小時前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 5 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤
【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。Bloomberg ・ 5 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）
半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 7 小時前