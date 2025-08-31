蔡若蓮向中小學、幼稚園發「開學信」 鼓勵紀念抗戰勝利 80 周年：是愛國主義教育好時機｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】明日（9 月 1 日）是開學日，教育局局長蔡若蓮日前（29 日）向中小學及幼稚園校長和老師發開學信。信中提到今年是紀念抗戰勝利 80 周年，蔡若蓮鼓勵學校在不同抗戰紀念日安排相關紀念和學習活動，加深同學對抗戰歷史的認識，銘記先烈不屈不撓、保家衛國的精神。她又指，紀念抗戰是愛國主義教育好時機，讓同學感恩先輩保家衛國，珍惜得來不易的和平。

蔡若蓮致中小學的信件提到，鼓勵學校在不同抗戰紀念日，包括「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」、九一八事變紀念日、烈士紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日，安排相關紀念和學習活動，加深同學對抗戰歷史的認識，銘記先烈不屈不撓、保家衛國的精神，培養民族自豪感和傳承歷史的責任感，以史為鑒，珍惜來之不易的和平。

蔡續指，教育局亦會舉辦一系列的紀念活動，呼籲學校踴躍參與，傳承愛國精神。

蔡若蓮又提到，今屆十五運會和殘特奧會首次由粵港澳三地聯合承辦，學校可以組織同學觀看比賽直播，為香港及全國運動員打氣，感受和學習運動員全力拼搏的體育精神。

「讓同學感恩先輩保家衛國」

至於在幼稚園的信件中，蔡並沒提到鼓勵安排抗戰紀念活動，但指紀念抗戰是愛國主義教育好時機，讓同學感恩先輩保家衛國，珍惜得來不易的和平，從小認識和欣賞中華文化，建立對國家的歸屬感和自豪感，培養國民身份認同。

她重提今年初再向幼稚園發放「家校合作推展國民教育津貼」，鼓勵家長教育和親子活動加深對國家歷史和文化了解，培養國家觀念。

致中小學開學信

致幼稚園開學信