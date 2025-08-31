蔡若蓮向學校發開學信 鼓勵安排抗戰勝利活動

教育局長蔡若蓮

莘莘學子今日迎來新一個學年。教育局長蔡若蓮上周五向全港中小學和幼稚園發開學信，提到今年是抗戰勝利八十周年，她鼓勵學校在不同重要日子安排紀念和學習活動，如抗戰勝利紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日等，以加深同學對抗戰歷史的認識；又指紀念抗戰是愛國主義教育好時機，讓同學感恩先輩保家衛國，珍惜得來不易的和平。

蔡若蓮指，教育局將舉辦一系列抗戰勝利八十周年的紀念活動，呼籲中小學踴躍參與，傳承受國精神。她又表示，一直關心學生的身心健康，鼓勵學校結合校運會和課外活動，讓學生強身健體，培養正面積極的態度，鍛煉堅韌的抗逆力；而全運會和殘特奧會將於今年11和12月舉行，建議學校可組織同學觀看比賽直播，為香港及全國運動員打氣，感受和學習運動員全力拼搏的體育精神。教育局今年將重點推動數字教育和鼓勵教學創新，她特別鼓勵學校積極應用人工智能輔助各科教學。

