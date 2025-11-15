蔡英文結束訪歐返抵台 促讓世界看見台灣

【on.cc東網專訊】台灣地區前領導人蔡英文周六（15日）清晨結束訪歐行程返抵台灣，在桃園國際機場微笑向媒體鏡頭揮手致意，神情愉快。她隨後發文總結此次訪歐行程，強調讓世界看見台灣是每個人的責任，不該區分黨派，應團結一致。

此次是蔡英文卸任後第三度受邀訪歐演說，行程包括參訪德國國會、歐積電及柏林圍牆，並與在德台灣人士餐敍，接棒台灣地區副領導人蕭美琴於歐洲議會演講。台媒指，蔡英文以外交、科技、文化三線並進，深化台歐交流成果，持續強化台灣與國際的連結。她周一（10日）應邀出席首屆柏林自由會議時，以「民主國家面臨的威脅：台灣捍衞自由的經驗」為題發專題演說。

蔡英文周六返台後發文，感謝第一線外交人員、夥伴為台灣在世界的舞台打開知名度，也為連結在歐洲的民主夥伴，沒外交人員長期的耕耘，無法促成這次的訪問。她強調，台灣與世界上其他民主國家或地區一樣，面臨前所未有的嚴峻考驗，但連結彼此就能確保民主發展與經濟繁榮能續存。

