蔡英文赴德出席柏林自由會議 冀加強台德合作

【on.cc東網專訊】台灣地區副領導人蕭美琴上周五（7日）在比利時布魯塞爾舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，成為首位在外國議會演說的現任台灣副領導人。台灣前領導人蔡英文上周六（8日）晚公布，啟程前往德國出席柏林自由會議，將發表演說，並形容外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。

蔡英文在社交平台發文指，蕭美琴已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任副領導人登上歐洲議會並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。她指外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，她也已啟程前往德國出席柏林自由會議，期待能透過一系列交流繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文強調，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行她也會秉持此態度向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

