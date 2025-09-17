蔡阿嘎搭計程車超痛苦！暈車怨：給你錢我開

▲百萬YouTuber蔡阿嘎在社群抱怨，表示很討厭碰到油門、煞車一次踩到底的計程車司機，因為自己非常容易暈車，總想對對方說：「給你錢，拜託換我開。」（圖／蔡阿嘎FB）

[NOWnews今日新聞] 百萬YouTuber蔡阿嘎時常透過社群分享生活，昨（16）日他透過社群抱怨，自己很討厭碰到「司機開車大腳踩油門、大腳踩煞車的計程車」，因為自己是容易暈車的體質，每次碰到類似情況，都很想跟對方說：「給你錢，拜託換我開。」

蔡阿嘎抱怨計程車司機：給你錢拜託換我開

蔡阿嘎在Threads發文抱怨，表示自己搭計程車時，很怕會碰到煞車、油門都一次踩到底的司機，因為整趟車程他只能「一直點頭到反胃」，讓他每次遇到都很想直接跟司機說：「給你錢！拜託換我開？」

蔡阿嘎同時分享自己的開車習慣，表示自己是連停紅綠燈這種細節都會在乎的人，因為自己也是容易暈車的體質，所以他追求的就是停車時沒有「點頭停頓感」，這樣不僅能展現自己優秀的開車技巧，還可以讓車上的人都坐得舒服。

▲蔡阿嘎在社群抱怨搭計程車碰到的事。（圖／蔡阿嘎IG＠yga0721）

網友認同蔡阿嘎觀點 表示很怕碰到該類司機

蔡阿嘎的貼文引來許多容易暈車的網友留言認同，「公車也是這樣」、「同為易暈體質我超討厭遇到這種駕駛」、「超級同意，好好踩煞車到底是有多困難」等；不過也有網友認為蔡阿嘎意見太多，不如自己開車，「毛那麼多，怎麼不自己請司機」，沒想到反被嗆「所以他花錢搭計程車了」、「他請司機載了啊」，引起許多討論。

