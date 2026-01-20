寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
蕃茄薯仔牛骨湯
經典家常湯品,補鈣湯水
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
牛骨 250g
蕃茄 1個
薯仔 1個
水 2000ml
鹽 適量
作法:
1 ：
蕃茄切件,馬鈴薯去皮切件
2 ：
將牛骨加入溫水,用小火加熱至接近滾起,熄火
3 ：
撈起牛骨過冷河,瀝乾備用
4 ：
水中放入所有材料,用大火煮至沸騰後,再轉細火煲1.5小時
5 ：
加入鹽調味
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56406
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
