蕃茄青醬水牛芝士
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
番茄 2-3隻
水牛芝士 125克
羅勒 200克
橄欖油 100毫升
烘香松子 50克
巴馬臣芝士粉 4湯匙
蒜頭 4-5瓣
檸檬汁 2湯匙
黑胡椒碎 少許
鹽 少許
作法:
1 ：
將水牛芝士及蕃茄切片，鋪在碟上備用
2 ：
將餘下的材料放入Kenwood Triblade XL+手提攪拌棒切碎機配件，以高速打碎至完全混合成青醬
3 ：
將青醬淋在水牛芝士及蕃茄片上，完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52167
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
