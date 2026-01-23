想簡單又快捷製作節日美食? ? 只要靈活運用✨Kenwood 全新Triblade XL+手提攪拌棒✨無論前菜、湯品、主菜及甜品通通都變得簡單?！配備多款配件，方便你處理唔同食材✌️，包括打蛋器、薯蓉器、 攪拌杯和碎肉器，一應俱全 ?，滿足生活上各種需要?！ 新升級1000W強勁摩打?， 攪拌面積增加35%?，攪拌速度更快、更幼滑?*，助你方便處理各種食材 ，設有多段攪拌速度選擇，可以完美掌握攪拌過程，輕鬆製作節日大餐? !

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

番茄 2-3隻

水牛芝士 125克

羅勒 200克

橄欖油 100毫升

烘香松子 50克

巴馬臣芝士粉 4湯匙

蒜頭 4-5瓣

檸檬汁 2湯匙

黑胡椒碎 少許

鹽 少許





作法:

1 ：

將水牛芝士及蕃茄切片，鋪在碟上備用

2 ：

將餘下的材料放入Kenwood Triblade XL+手提攪拌棒切碎機配件，以高速打碎至完全混合成青醬

3 ：

將青醬淋在水牛芝士及蕃茄片上，完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52167

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com