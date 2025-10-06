蕭亞軒「家庭成員」欄驚見柯震東 小鮮肉新歡身份曝光

【on.cc東網專訊】台灣天后蕭亞軒向來有「小鮮肉收割機」之稱，感情生活精彩，且每任男友均年輕靚仔。近日有網民發現內地影音網站中，蕭亞軒的簡介被惡搞，其中「家庭成員」一欄中列出其16位前男友及緋聞男友的名字，當中包括王陽明、白梓軒、周湯豪、柯震東等，引發網民熱列討論，被網友盛讚「吃很好」。

有網民翻出蕭亞軒於2020年曾在內地節目《吐槽大會》中，否認曾交往過17名男友，但坦承有逾百位約會對象：「我的戀愛秘笈其實沒有甚麼，我就是『天賦異稟』。我根本沒有交過這麼多男友，但約會過很多，看一部電影也算約會，吃個晚餐也算，所以上百個約會也不誇張。」又豪言：「談戀愛不丟臉，約會有甚麼好丟臉？但是我覺得，嫉妒別人有戀愛的人比較丟臉，是不是？」並自稱是「一個平平無奇的戀愛小天才」。而最近蕭亞軒被指與土耳其CEO發展中及有小鮮肉陪飛到上海，其公司代指土耳其CEO「並不屬實，也沒有這個人」，而小鮮肉只是隨行工作人員，強調蕭亞軒現時單身。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】