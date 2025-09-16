蕭敬騰正式宣布加盟 Sony Music 大中華區，成為 Sony Music 首位由中、港、台三地共同簽下的藝人，開創全新里程碑。這場世紀合作宣告蕭敬騰進入「JAMneration」新時代，也代表華語樂壇邁入前所未有的國際佈局新篇章。本次合作由 Sony Music 大中華區 CEO 陳國威 (Andrew Chan) 領軍，集結中港台三地資源，展現 Sony Music 對蕭敬騰的高度重視。陳國威表示：「蕭敬騰是一位具有國際潛力的全能音樂人，他是 Sony Music 在華人世界第一位由 Greater Mandarin Region 簽下的藝人，我們將透過三地聯手與全球網絡，打造屬於他的國際舞台，也讓世界看見華語音樂的魅力。」

簽約記者會氣氛熱鬧，現場媒體提問時，蕭敬騰坦言，這是出道以來第一次更換唱片公司，但他絲毫不覺緊張，反而以專業態度看待：「我會做好本分、大家做好各自的專業，肯定會好。」他也透露，其實過去一直與 Sony Music 保持良好合作關係，此次正式加盟，更像是「一切最好的安排」。至於歌迷最關心的新作品，蕭敬騰透露「在路上了」，目前已有許多創作準備就緒，並強調「創作不會停止，這次會有很大、很不一樣的突破，是全新的創作。」當被問到演唱會台灣場的可能性，他更直接回應：「一直都很想唱，希望很快能安排。」

廣告 廣告

蕭敬騰自2007年參加歌唱節目嶄露頭角，至今已推出14張專輯、錄製超過200首歌曲、舉辦超過100場萬人演唱會。他的現場演唱實力早已封神，更以多元音樂風格橫掃各大平台與獎項，是當代最具代表性的華語LIVE巨星。

蕭敬騰加盟 Sony Music 首位中港台三地聯合簽約華語歌手

蕭敬騰加盟 Sony Music 首位中港台三地聯合簽約華語歌手