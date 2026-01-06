蕭旭岑料大陸對台有感情 不會複製美對委斬首行動

【on.cc東網專訊】美國空襲委內瑞拉並將該國總統馬杜羅夫婦押返美受審，轟動全球。國民黨副主席蕭旭岑周一（5日）表示，個人認為大陸不會複製所謂「斬首」行動，因為陸方對台有感情，但如台灣地區領導人賴清德繼續「台獨」路線，兩岸潛在衝突還是無法避免。

蕭旭岑受訪談及馬杜羅被美方強行帶走，形容此事非常嚴重，會改變世界格局。他指出，美國從未少做顛覆其他國家政權的事，方式包括顏色革命、提供反對派軍火等，但這次直接跳過這些程序。他又指，如主權國家的總統可被抓到另一個國家，執行美國國內法，大陸也可執行國內法律，直接派海警在台海盤查，提醒綠營政客哀矜勿喜。

不過，蕭旭岑認為，若大陸真的對台採取「斬首」行動，不僅將對中華民族整體利益造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面，所付出的政治、戰略代價遠大於可得利益，不利兩岸長遠發展。另針對有傳國民黨主席鄭麗文可能訪陸，蕭旭岑指目前無進一步訊息，但在兩岸高度緊張的情勢下，任何有助紓緩關係、增進互信的交流，對台灣都是好事。

