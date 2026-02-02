蕭旭岑赴北京出席國共智庫論壇 不簽政治協議

【on.cc東網專訊】國民黨副主席蕭旭岑周一（2日）率團前往北京三天，第一晚由大陸國台辦主任宋濤設宴歡迎，周二（3日）舉行國共兩黨智庫論壇，周三（4日）參觀北京清華大學。台媒指，論壇會發表共同意見與願景，反映出兩岸產業與民間共同的心聲與期望。

蕭旭岑偕同智庫國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，赴京出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，他周一上午在桃園國際機場受訪指，參加者均來自專業領域，包含各專家學者、觀光產業，乃至於精密機械、醫療，以及各項能源、防災等，出發是為了台灣老百姓能跟對岸交流，針對各領域專業面向看看有沒有共識可否合作。

被問到會否觸及國共兩黨主席會面議題時，蕭旭岑指主要還是為了台灣產業及百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是此行重要使命。至於是否會見國台辦主任宋濤，他則稱尊重主人家的安排。他強調，國民黨一定依照過往做法，依法不簽署任何政治協議與涉及政府公權力事項，陸委會毋須緊張。

