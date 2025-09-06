蕭正楠與黃翠如婚後育有一名兒子蕭哈哈，正要外出工作的蕭正楠貼出父子合照，又笑謂叫蕭哈哈要照顧好媽媽。

蕭正楠於IG分享一張父子照，現時約半歲大的蕭哈哈眼仔碌碌，其小手更抱着爸爸的大手，精靈又可愛。蕭正楠說：

「你要乖乖

照顧好媽媽

我工作完就返嚟同你玩」

黃翠如於帖文下留言：「每次飛都打風😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨」

蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手

蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手

蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手

蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手