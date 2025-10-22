不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。
二人婚後選擇喺大埔康樂園購置千呎獨立屋，康樂園為區內低密度住宅中面積較大嘅單位之一，該社區唔少明星名人都居住於此，包括許冠傑、古巨基、楊千嬅等等。黃翠如與蕭正楠大宅裝修風格偏向簡約現代，客廳空間寬敞，配置一台大型電視和多盆綠植，客廳與花園之間由整面落地玻璃窗隔開，讓充足嘅自然光線滲透進室內，增加明亮感。其後花園空間亦十分寬敞，曾於聖誕期間擺放巨型聖誕樹，又試過搭帳篷睇星星。
蕭正楠早前於社交平台分享一家三口溫馨日常，從照片中看到，蕭正楠與黃翠如穿著輕便家居服，陪伴著蕭哈哈躺在嬰兒圍欄區內嘅大軟墊上，地板散落著各種玩具和育兒用品，可見原本簡約又時尚嘅客廳已被改造成兒童遊樂區。蕭正楠亦分享兒子近況，表示蕭哈哈大個咗好多：「哈哈很乖，每天吃很多奶，也睡得飽飽，長大了很多，需要更多的空間，家裏的客廳已有2/3是屬於他，媽媽的心更是百分百屬於他，最愛的包圍下，相信他很快會比我高大。」
