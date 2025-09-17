薄扶林寶翠園1,200呎單位，化身優雅遊樂之家

位於薄扶林寶翠園的1,200呎單位，由本地室內設計公司ABI Design操刀，為屋主一家營造溫馨且和諧的共居空間。

設計不單改善空間功能，更要配合一家迎接新生命的喜悅。ABI Design創辦人兼設計師Kent Su以「遊樂之家」為概念，為業主一家設計出既優雅又讓小朋友自由探索的成長空間。



有別於傳統法式的繁複雕琢，設計師以「法式原木風」為主調，透過優雅線條和比例，配合天然木材的溫潤，營造明亮通透、清新舒適的氣氛。Kent表示：「我們採用法式線條細節，配搭Bulgari大理石餐枱，背景用天然石紋襯托，再加上原木餐邊櫃、窗台櫃和層架，令空間既有法式優雅，又帶自然氣息。」

考慮到家庭成員日後的成長變化，設計師選用輕巧可移動的家具，如組合式梳化和活動單椅，方便靈活調整擺設。Kent指出：「透過可移動家具和適度留白，空間可隨小朋友不同成長階段靈活轉換，既可局部改造，又可增減裝飾，不受固定框架限制，更具彈性。」



全屋家具和天花均做成圓角，減低小朋友受傷風險。被問到會否影響實用度，Kent解釋：「圓角確實會稍為減少訂製家具的實用空間，但我們設計時已充分考慮客人的收納需要，仔細平衡功能與安全，盡量保留實用空間之餘，為業主和小朋友提供更全面保護。」

照明方面捨棄單一主燈，採用分區和多層次光源。隱藏式LED燈帶配合筒燈營造柔和環境光，餐枱上的法式線條吊燈成為焦點，塑造溫馨用餐氣氛。閱讀區和藝術展示牆則用可調角射燈，突顯功能與美感，角落加設暖光落地燈，營造夜晚舒適寧靜的氛圍，滿足不同時段的家庭需要。

為突顯法式優雅和自然氣息，項目選用亞麻、棉麻等天然布料，並加入藤編、陶器和復古置物架等手工質感物件，與原木互相呼應。Kent補充：「法式白色營造通透明亮感，柔和布料和手工陶器細節，體現業主的生活品味，也為家增添濃厚生活氣息。」

總結這次的設計經驗時，Kent坦言收穫良多：「我們每完成一個單位，都不止於解決實用需要，更多時候是聆聽與協調，也在幫客人解決斷捨離的問題，幫助戶主重新審視居住習慣與生活方式。」透過協助客人整理和取捨，他見證了戶主家庭的居住習慣與生活方式的轉變。對他而言，功能與美學之外，見證家庭和諧的成長，才是最大的滿足。



