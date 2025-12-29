薄扶林無人機墮下 老婦遭擊中頭部送院

【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」

