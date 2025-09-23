巧思設計，讓海景融入屋主日常生活。

這個位於港島薄扶林美景臺的2,400呎單位，坐擁翠綠山景與開闊海景。香港室內設計公司ADO CASA以窗外自然景觀為設計靈感，打造出融合海景與原木溫潤風格的舒適居所。

設計師Ada Chan表示，項目的核心理念是「引景入室」，將窗外流動的自然光影、海天一色的美景延伸到生活每個角落。「自然景觀是這個單位最獨特的優勢，所以室內設計避免過度裝飾，以『舒適』為核心，採用柔和色調和簡潔線條，配合自然物料，營造輕鬆自在、讓人安心的居住環境。」

室內主色調以深色配淺原木色為主。Ada解釋：「原木色帶來自然元素，提升居住舒適感；深淺木色的配搭既溫暖，又能增強空間層次感。」

材質方面，設計大量運用原木與石材，在堅硬與柔和之間創造對比張力。Ada補充：「原木配石材展現了剛柔並濟的美感，營造穩重而自然的居住氛圍。」此外，原木配搭布藝沙發和窗簾，柔軟質感增添親切感，平衡了硬質材料的厚重感。

客廳設有寬敞落地玻璃，面向壯闊海景。設計師不把景觀當作單純「背景」，而是積極融入日常生活。「在小型露台設置閱讀角或咖啡區，讓日常活動與海景結合，令海景真正成為生活一部分。」

空間格局方面，客廳與飯廳之間設置木製條子屏風門。Ada表示：「主要目的是營造玄關區域，提供適度分隔感，同時保持空間通透，避免壓迫感。」

露台採用可摺疊玻璃趟門，打破室內外界限。「設計希望最大程度引入自然光與景觀，實現室內外無縫連接，讓居住空間更寬敞開放。」這種靈活設計既實用，又讓住戶可自由調整空間氛圍。

在舒適度與實用性之間，設計師作出巧妙平衡。梳化背景牆設計為收納牆，透過櫃門板設計兼具展示與美學功能。Ada說：「利用櫃門板設計特色牆，讓收納牆看起來整潔統一。刻意留出部分空白區域作展示櫃，減輕視覺壓迫感。」留白區域不只紓緩壓迫感，更讓書籍或藝術品自然融入設計，增添空間情感溫度。

單位採用開放式廚房設計，與客飯廳相連，促進家人互動，增添空間流動感。針對油煙問題，Ada特別重視通風設計：「要確保有足夠抽風系統及窗戶讓空氣流通。」透過充足通風設計，確保空氣循環順暢，兼顧美觀與功能。

談及項目最大挑戰，Ada指：「最具挑戰的是滿足客戶對開放式廚房和中島的要求，同時保持客飯廳空間感。需要在功能性與美觀之間找到平衡。」

設計團隊最終採用隱藏式廚房方案，不使用時可關上門板，保持空間整潔一致，達到功能與美學平衡。



ADO CASA

網址：https://www.adohk.com/

電話：+852 2209 9988

地址：香港荃灣TML廣場18C6室

薄扶林美景臺2,400呎海景單位，引景入室的自然居所

