薑汁撞奶
假日午餐甜品，利用水波爐內置叮奶功能，無內置功能同樣可以試下，只要一枝食物溫度計就可以準確控制溫度。
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
鮮奶 250ml
砂糖 12克
薑蓉 薑半舊
作法:
1 ：
薑蓉放入茶包袋榨出薑汁約一兩湯匙，薑汁靜止後會見到白色粉末，有粉未先會成功。奶加入砂糖攪勻，放入微波爐，每部機w數可能唔同，目測叮到鮮奶見微滾即停止，用食物溫度計測溫度，溫度80度即可，如太熱可利用多一個碗，將奶倒去另一隻碗，來回幾次可降溫，撞奶後即蓋上蓋靜止8-10分鐘即可。（甜度可以自行調節。）
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52092
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
