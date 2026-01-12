🫚薑汁🫚 榨出黎係純薑汁，d渣好乾身，而且完全唔使加水，簡直快靚正👍👍 今次我用左大概175-180 g的薑，去皮淨重約106 g，榨出黎的薑汁約82.5 ml，可以比大家做一個參考📝📝 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AM5RMJyGA/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

薑 ※去皮105 g



食譜份量

約80-85 ml N／A





作法:

1. 將薑洗淨，用水（材料以外的水）浸泡約30分鐘（較容易去皮和易於榨出薑汁）

1. 再將薑去皮、洗淨、瀝水、切粒

1. 將薑逐少放入慢磨榨汁機，隔去薑渣，薑汁會慢慢流出（完成後的薑汁約82.5 ml）





